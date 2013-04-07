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суббота
6
апреля
2013 года
Тема № 1

Есть ли свет в конце туннеля?

ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ ОТКРЫЛСЯ В БОМБОУБЕЖИЩЕ СЕВАСТОПОЛЯ. В бомбоубежище на площади Суворова под флагом Севастопольского Красного Креста работает центр помощи беженцам с украинского юго-востока. Неравнодушные севастопольцы приносят сюда предметы первой необходимости, детские игрушки, одежду, постельное белье и многое другое.
   В период, получивший в народе название "Русская весна", здесь находился пункт приема помощи севастопольскому ополчению. Все самое необходимое отсюда распределялось на блокпосты: теплая одежда, фонари, продукты питания. Сегодня назрела очередная необходимость в бомбоубежище. В его прохладном (значительно ниже, чем на улице) воздухе - атмосфера едва уловимой, едва заметной тревоги. Женщины и дети, внимательно исследующие содержимое пакетов, - это люди, которые были вынуждены бросить практически все. Гуманитарная помощь от жителей Севастополя поможет им продержаться хотя бы первое время....

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Тема № 1
А ну-ка, прокатись!
Севастопольские инвалиды-колясочники предлагают чиновникам в качестве эксперимента сесть в коляску и проехаться хотя бы по центральному городскому кольцу...

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Откровенно о важном
Жить по совести: не могут или не хотят?
Так хочется, чтобы воодушевление и подъем, оптимизм и радость, навеянные прошедшими грандиозными торжествами по случаю Дня России и дня рождения Севастополя, сохранялись как можно дольше...

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Официально
Лето - время уплаты земельного налога
Балаклавский район всегда славился своими сельскохозяйственными угодьями...

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Официально
Строить по закону не возбраняется
При правительстве Севастополя состоялись заседания комиссии по мониторингу и проверке соблюдения градостроительного законодательства при капитальной застройке земельных участков...

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Имело место...
Ассоциация подводной деятельности, или Дайверы - объединяйтесь!
В Севастополе создана ассоциация подводной деятельности. Она объединила подводных охотников, фридайверов, любителей подводного мира Севастополя и Крыма...

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Знай наших!
Фильмы о Херсонесе стали победителями VI Медиа-фестиваля для школьников-2014
Всего на этом фестивале было представлено 107 медиа-проектов, которые создавались 234 участниками в сотворчестве и под руководством около 90 педагогов. География - от Красноярска до Крыма...

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Вопрос в лоб
Вопрос в лоб
Предлагаем нашим читателям очередной "Вопрос в лоб": "АКТУАЛЬНА ЛИ ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЯ ПРОБЛЕМА НАРКОЗАВИСИМОСТИ?"Ответ на него можно дать сегодня, 20 июня, с 13 до 14 часов по телефону 54-49-34 или прислать по электронной почте ([email protected]

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Сообщаем подробности
Командир части осужден за незаконный сбор денег с подчиненных
Собранные 531-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации (Севастополь) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру воинской части 26977 капитану 1 ранга Валерию Зубкову...

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ФНС информирует
Торопиться не надо: индивидуальный налоговый номер севастопольцы будут получать с 2015 года
Жителей Севастополя очень волнует вопрос об идентификационных номерах физлиц. Ведь в прежних реалиях без заветных цифр невозможно было осуществить многие жизненно важные процедуры...

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Будем помнить!
"Завтра была война"
73 года отделяют нас от трагической даты - 22 июня 1941 года, дня начала Великой Отечественной войны.Суровым и тяжелейшим испытанием для севастопольцев стала та война. 22 июня 1941 г...

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Рабочая встреча
В интересах детей
В Севастопольском городском центре социальных служб для семьи детей и молодежи по адресу: ул...

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Одной строкой
Севастополь и Крым
Власти города планируют перейти от латочного к капитальному ремонту и строительству дорог.

5000 квартир имеют крупные (до 10000 грн) долги перед КП "Севтеплоэнерго", в четверти из них нет жильцов, они - жители других городов.

Севастопольцев зовут на субботник по восстановлению захоронения русских воинов на кладбище героев Крымской войны на Северной стороне.

Знаменитый миндаль Малахова кургана - одно из не многих деревьев города, пережившее Великую Отечественную войну, практически погиб, заявил председатель Нахимовской РГА П. Сысуев.

В Севастополе в очередной раз обсуждается вопрос повышения стоимости проезда в троллейбусах на 50 коп., сейчас цена билета - 1 грн.

В городской организации НСХУ - выставка памяти художницы Людмилы Сепхановой - 50 живописных и графических работ 1967-2012 гг.

С 12 по 18 мая под Севастополем запланирован II фестиваль контактной импровизации и перформанса.

На 1 апреля 20 крымчан задекларировали за 2012 г. доход более 1 млн грн.

Запасы воды в водохранилищах естественного стока Крыма за март уменьшились и сейчас составляют 47,6% от проектного объема.

В Крым привезли ковчег с частицами мощей святого Лазаря Четверодневного.

За I кв. 2013 г. в местный бюджет Ялты поступило более 290000 грн турсбора.

Около 100 сельсоветов Крыма до сих пор не приняли на баланс памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

Экс-мэра Ялты А. Боярчука задержали по подозрению в злоупотреблениях при выделении 3 га земли стоимостью 10 млн грн на юге полуострова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

На взятке $5000 за решение вопроса о выделении земельного участка задержан мэр пос. Новоозерный под Евпаторией - О. Курятенко.

АМКУ оштрафовал ООО "Евпаторийский винзавод" за предоставление информации в неполном объеме на миллион гривен.

6-7 апреля в Качи-Кальоне Бахчисарайского района пройдут Всеукраинские соревнования по роуп-джампингу.

Порт Евпатория нарастил грузооборот в I кв. в 1,6 раза, или на 110500 т, до 290171 т, по сравнению с тем же периодом 2012 г.

В Симферополе подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве для маркировки крымских турмаршрутов, при участии Минкурортов и туризма АРК, Рескома по лесному и охотничьему хозяйству АРК и Чехии.

Минкурортов и туризма АРК и организатор Международного яхтенного фестиваля "Черное море" IBSYF-2013 планируют выпустить морской путеводитель.

В Крыму установят два военных памятника, которые будут подняты со дна Черного моря: "Морской охотник" - в Морском парке Феодосии и штурмовик ИЛ-2 - в Черноморском районе, рядом с могилой погибшего летчика.
По материалам: new-sebastopol.com, allsevastopol.com, gostyam.sebastopol.ua, news.allcrimea.net, meridian.in.ua, sev.gov.ua, news.mail.ru, tourism.crimea.ua.
Коротко
Страна и мир
О зарплатах
Ежегодно зарплата медиков должна расти не менее чем на 10%, и этот год не будет исключением, заявил президент В. Янукович. По его словам, средняя зарплата в сфере здравоохранения за прошедшие годы выросла на 24%, то есть до 2200 грн. Но будущая политика должна быть направлена на реформирование системы оплаты труда, заявил нардеп от ПР Я. Сухой. "Не поднимем зарплату, не уменьшим энергозависимость, не уменьшим налоги, не увеличим возможность добавления к кредитам, - мы не сдвинемся с места", - отметил он и привел пример, как в развитых странах оценивается час работы: 1 час работы металлурга США - $43, Европе - 41, Японии - 40, Украине - 2,5. А средняя зарплата в Украине в январе снизилась на 11,2% к предыдущему месяцу - до 3000 грн. Кстати, госсекретарь США Д. Керри решил последовать примеру своего президента и пожертвовать 5% своего годового жалованья в условиях нехватки госсредств.
Пенсии "попеняют"
ВРУ приняла в 1-м чтении законопроект об установлении пени в случае невыплаты зарплаты, стипендий, пенсий или других установленных законом выплат, либо их задержки - в размере 0,5% от неполученной суммы задолженности за каждый день задержки выплаты.
Ущерб от "Укравтодора"
Госфининспекция (бывшее КРУ) 60 раз проверяла "Укравтодор" в 2012 г. и обнаружила множественные нарушения в его работе, которые принесли государству прямых убытков на сумму 225 млн грн. "Эта сумма набегала потихоньку: где асфальт недоложили, где щебень недосыпали, где песок", - рассказал глава ведомства В. Костюшко. Также Госфининспекция упредила беспочвенную трату 135 млн грн во время госзакупок в сфере дорожного хозяйства и установила более 530 млн грн, потраченных без проведения процедур, предусмотренных тендерным законодательством. Кроме того, инспекторы не смогли проверить документы на операции, связанные с тратой 1200 млрд грн, так как ревизоров попросту не допустили на объекты "Укравтодора" или же не предоставили соответствующие документы. По данному делу открыто более 70 уголовных производств, 750 человек привлечены к админответственности, более 100 - к дисциплинарной.
10 млн эмигрантов?
15% взрослого населения в 12 государствах бывшего СССР хотели бы эмигрировать в другую страну навсегда, свидетельствует опрос американского института общественного мнения Gallup. Желание эмигрировать колеблется (в пределах региона) от 40% в Армении до 5% в Узбекистане. В Украине доля потенциальных эмигрантов составляет 21%, или около 10 млн человек. 52% потенциальных мигрантов в странах бывшего СССР хотели бы жить в стране с более высоким уровнем и стандартами жизни. Еще 10% хотели бы получить хорошую работу или не могут найти работу в своей собственной стране. При этом 13% думают не о себе, а о будущем своих детей.
Как купить авто?
КМУ принял проект постановления "О внесении изменений в порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера". Документ предусматривает оформление договоров купли-продажи транспортных средств непосредственно в подразделениях ГАИ и возможность продажи ТС без перерегистрации в случае, если оно получено в наследство. Также будет отменено требование о необходимости снятия авто с учета для их последующей продажи через торговые организации.
Ответил за ветеранов
На заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне председатель Всеукраинского союза участников войны В. Воронцов проинформировал главу государства, что ветераны часто не обеспечиваются средствами для посещения мест боевой славы. В частности, в 2012 г. от Украины было отправлено всего 4 ветерана на мероприятия по празднованию 70-летия Сталинградской битвы, в то время как в стране 982 ее участника. Президент В. Янукович в ответ заявил, что готов увольнять чиновников, которые выявят безразличие к подготовке и празднованию. А на его сайте появился текст указа об увольнении главы Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов В. Маслакова.
Проблема границы
Основными проблемами на границе Украине остаются контрабанда сигарет и автомобилей, заявил 1-й зампредседателя Госпогранслужбы П. Шишолин. Только за I кв. 2013 г. пограничники задержали около 15 млн контрабандных сигарет, а количество задержанных контрабандных авто увеличилось на 72% - в этом году уже задержано 183.
Объём "серых" трубок
Объем "серых" мобильных телефонов на украинском рынке уже может достигать от 15 до 17%, сообщает Украинский госцентр радиочастот. В ведомстве отметили, что со второй половины 2011 г. наблюдается постепенное уменьшение количества мобильных телефонов, которые поступили в Украину законно. Причина - пробелы в законодательстве.
"Молчаливые рабы"?
Бахчисарайский райсуд признал вину директора одной из сельских школ района касательно использования труда учащихся 8-11-х классов, которые по его распоряжению вместо занятий неделю бесплатно работали на полях крупнейшей агрофирмы автономии.
Резервы РФ выросли
Международные резервы РФ выросли до $527,6 млрд. А рекорд был в начале августа 2008 г. - $598 млрд, в кризис их объем уменьшился до $376 млрд (в марте 2009 г.). Между тем золотые запасы Китая вдвое превысили резервы всех остальных стран, а валютные резервы Украины выросли в феврале на $60 млн.
Разрешили...
Религиозная полиция Саудовской Аравии, заявила, что женщины могут управлять мотоциклом или велосипедом, но под строгим надзором, в сопровождении родственника-мужчины и в абайе, закрывающей женщину с головы до ног, и только в ограниченных, рекреационных зонах.
Зарплата королевы
Королеве Великобритании повысили ежегодную зарплату на 5 млн ($7,6 млн). На 2013-2014 финансовый год выплаты Елизавете II составят 36 млн по сравнению с 31 млн в прошлом году. Эти деньги идут на оплату личных счетов, услуг лакеев, поваров и другого персонала - на это уходит около 10 млн в год.
Каир экономит свет
Аэропорт Каира будет закрыт для пассажиров, ожидающих рейсы с 1.30 до 5.30 утра, чтобы сберечь электроэнергию.
По материалам: rus.newsru.ua, korrespondent.net, for-ua.com, news.mail.ru, news.allcrimea.net, ubr.ua.
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В последнее воскресенье октября Украина перейдет на "зимнее" время: в ночь на 28 октября в 04.00 стрелки часов будут переведены на один час назад в соответствии с...
Ялтинские депутаты не хотят продавать землю

Депутаты хотят ограничить продажу земли на территории Ялты. Как сообщили в мэрии Ялты, в список вошли все территории пляжей, а также набережная и 47 улиц, скверов и...
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