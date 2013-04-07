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Севастополь и Крым

Власти города планируют перейти от латочного к капитальному ремонту и строительству дорог.



5000 квартир имеют крупные (до 10000 грн) долги перед КП "Севтеплоэнерго", в четверти из них нет жильцов, они - жители других городов.



Севастопольцев зовут на субботник по восстановлению захоронения русских воинов на кладбище героев Крымской войны на Северной стороне.



Знаменитый миндаль Малахова кургана - одно из не многих деревьев города, пережившее Великую Отечественную войну, практически погиб, заявил председатель Нахимовской РГА П. Сысуев.



В Севастополе в очередной раз обсуждается вопрос повышения стоимости проезда в троллейбусах на 50 коп., сейчас цена билета - 1 грн.



В городской организации НСХУ - выставка памяти художницы Людмилы Сепхановой - 50 живописных и графических работ 1967-2012 гг.



С 12 по 18 мая под Севастополем запланирован II фестиваль контактной импровизации и перформанса.



На 1 апреля 20 крымчан задекларировали за 2012 г. доход более 1 млн грн.



Запасы воды в водохранилищах естественного стока Крыма за март уменьшились и сейчас составляют 47,6% от проектного объема.



В Крым привезли ковчег с частицами мощей святого Лазаря Четверодневного.



За I кв. 2013 г. в местный бюджет Ялты поступило более 290000 грн турсбора.



Около 100 сельсоветов Крыма до сих пор не приняли на баланс памятники, посвященные Великой Отечественной войне.



Экс-мэра Ялты А. Боярчука задержали по подозрению в злоупотреблениях при выделении 3 га земли стоимостью 10 млн грн на юге полуострова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.



На взятке $5000 за решение вопроса о выделении земельного участка задержан мэр пос. Новоозерный под Евпаторией - О. Курятенко.



АМКУ оштрафовал ООО "Евпаторийский винзавод" за предоставление информации в неполном объеме на миллион гривен.



6-7 апреля в Качи-Кальоне Бахчисарайского района пройдут Всеукраинские соревнования по роуп-джампингу.



Порт Евпатория нарастил грузооборот в I кв. в 1,6 раза, или на 110500 т, до 290171 т, по сравнению с тем же периодом 2012 г.



В Симферополе подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве для маркировки крымских турмаршрутов, при участии Минкурортов и туризма АРК, Рескома по лесному и охотничьему хозяйству АРК и Чехии.



Минкурортов и туризма АРК и организатор Международного яхтенного фестиваля "Черное море" IBSYF-2013 планируют выпустить морской путеводитель.



В Крыму установят два военных памятника, которые будут подняты со дна Черного моря: "Морской охотник" - в Морском парке Феодосии и штурмовик ИЛ-2 - в Черноморском районе, рядом с могилой погибшего летчика.

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